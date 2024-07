Buď Trump a republikáni, anebo Biden a demokrati. Amerika je rozdělená

Nejen řada amerických politiků, ale i médií, varuje před dalším hlubším rozdělením společnosti po pokusu o atentát na republikánského kandidáta Donalda Trumpa. „Zatímco demokraté bědovali nad politickým násilím, u kterého Trumpovi dlouhodobě vyčítají, že ho podporuje, republikáni z útoku okamžitě obvinili prezidenta Bidena a jeho spojence, což podle nich pramenilo ze vzletných slov označujících bývalého prezidenta za protofašistu, který by zničil demokracii,“ napsal prestižní list New York Times.

A někteří republikáni současné americké vedení vůbec nešetří. „No jistě, snažili se ho udržet mimo volební místnosti, snažili se ho dostat do vězení a teď vidíte tohle,“ vylíčil hlavní poradce někdejšího prezidenta Charles LaCivita. Příspěvek ale později smazal.

Trump bezprostředně po útoku máchal pěstí (z čehož vznikla ikonická fotka) a křičel „bojujte, bojujte, bojujte“. „Střelba přišla v době, kdy jsou Spojené státy již hluboce polarizovány podle ideologických, kulturních a stranických linií – často se zdá, že jsou rozděleny na dvě země, dokonce na dvě reality. Více než kdykoli za poslední generace se Američané nevidí ve společném podniku, ale vnímají se na opačných stranách moderních hradeb,“ píší NY Times.

Mezitím se Biden z Bílého domu snaží klidnit vášně. „Boj proti politickému násilí bude vyžadovat mnohem víc než jen projev. Bude záviset na nové generaci lídrů, kteří budou ochotni stanovit mantinely toho, co je přípustné, bude vyžadovat politiku, která se bude zabývat zbraněmi a psychologickými problémy, bude vyžadovat institucionální reformy, které v politickém systému vytvoří větší prostor pro ústup od extrémů,“ shrnuli reportéři americké stanice CNN.

Komentátor amerického listu Wall Street Journal David McCormick zdůraznil, že „Amerika byla kousek od katastrofy“. „Kritici pana Trumpa musí uznat, že není Hitler ani ďábel. Je to legitimní politický kandidát a v souboji o prezidentský úřad by se mělo bojovat o ideje a vůdčí vlastnosti, nikoliv prostřednictvím pomluv, které mohou podněcovat násilí,“ uvedl.

Podle McCormicka byl „skutečnou hrozbou pro demokracii atentátník a pan Trump je demokracie v akci“. „Příliš mnoho kritiků nepřijalo první volební vítězství pana Trumpa v roce 2016 jako legitimní. A protože jim nestačilo s panem Trumpem nesouhlasit, vykreslili ho – a potažmo i jeho republikány – jako národní hrozbu, kterou je třeba zlikvidovat,“ poznamenal komentátor.

Následně kritizoval i vedení Demokratické strany. „V dubnu devět demokratů ve Sněmovně reprezentantů, včetně vedoucího člena výboru pro vnitřní bezpečnost, předložilo zákon, který by pana Trumpa zbavil veškeré ochrany tajné služby,“ připomněl. „Extrémní rétorika se prosadila i na politické pravici. Je načase zastavit nekonečné chřestění politických polemik extremistů na obou stranách, kteří se domnívají, že vyhlazení jejich oponentů je jedinou možností,“ dodal McCormick.

Komentátorka New York Times Elizabeth Spiersová varovala před dalším možným negativním jevem. „Většina voličů půjde v listopadu k volbám ne proto, aby volila svého člověka, ale aby hlasovala proti tomu druhému,“ podotkla. „Voliči říkají, že chtějí, aby Američané byli jednotní, ale republikáni tím myslí, že chtějí, aby všichni byli republikáni, a demokraté, aby všichni byli demokraté.“

Spiersová se opřela do Trumpa. „Jde o totální válku s neliberálním megalomanem, který s radostí zničí americkou demokracii, pokud mu to vynese další unci moci a udrží ho to mimo vězení,“ napsala a upozornila, že demokraté musí přestat přemýšlet nad neúspěchem Bidena ve tři týdny staré debatě. „Na tom, kterou variantu použijí – pana Bidena, viceprezidentku Kamalu Harrisovou nebo někoho jiného – záleží méně než na tom, že to udělají,“ uzavřela.

Podle serveru Politico je Trump už téměř deset let „největší silou jednoty mezi demokraty a největším zdrojem rozkolu ve vlastní straně“. „Díky tomuto okamžitému momentu politické ikonografie má Trump dobrou pozici k potlačení toho mála vnitrostranického nesouhlasu, který v GOP ještě zbývá,“ píše uznávaný americký server s odkazem na odvážnou exprezidentovu reakci na jeho vlastní postřelení.

„Ještě znepokojivější pro jeho odpůrce a možná i pro celou zemi je, že střelba a jeho vzdorovitá reakce posílí jeho pozici pro značku silácké politiky, vůči níž byla naše demokracie většinou imunní. Trumpova zaťatá pěst posílí jeho ruku,“ poznamenává Politico.

Demokratická strana za čtyři roky Bidenova úřadování zaspala možnost vybrat jiného, mladšího kandidáta pro letošní volby. „Nikdy si neodpustíte, že jste neudělali, co jste mohli, když jste měli šanci. Všichni vědí, že se to musí stát,“ uvedl demokrat Adam Smith z Washingtonu.