Čína odhalila světu železniční monstrum. Vlak CR450 překonává všechny rychlostní rekordy

Pokud bude uveden do komerčního provozu, překoná současný model CR400, jenž byl představen v roce 2017 a dosahuje maximální rychlosti 350 km/h, uvedl server CNN.

Vývojáři modelu CR450, společnosti CRRC Changchun Railway Vehicles a CRRC Sifang Co., Ltd., chválí jeho technologické inovace, zejména v oblasti provozní rychlosti, energetické účinnosti, kontroly hluku a brzdného výkonu. Podle státního deníku China Daily vlak prošel více než 3 000 simulacemi a 2 000 platformovými testy, aby splnil přísné požadavky komerčního provozu.

Další testování a zdokonalování jsou však stále nezbytné, aby vlak splňoval všechny požadované standardy, uvedla Čínská státní železniční společnost.

Během posledního desetiletí se Čína stala nepopiratelným světovým lídrem ve vývoji železnic. Její železniční síť dosahuje délky přes 160 000 kilometrů, z čehož více než 46 000 kilometrů tvoří vysokorychlostní tratě. Vysokorychlostní železnice se v zemi ukázaly jako efektivní alternativa k letecké dopravě na vzdálenosti do 1 100 kilometrů, snadno a pohodlně spojují hlavní města s venkovskými oblastmi.

Od 80. let minulého století byly do výstavby vysokorychlostních železnic investovány stovky miliard dolarů, a to nejen v Číně, ale i v Evropě a Asii. Inspirací pro tento rozvoj byly především japonský Shinkansen a francouzský TGV, které položily základy moderní vysokorychlostní železniční dopravy.