CNN: Američané už se jednou během války na Ukrajině obávali ruského jaderného útoku

"Museli jsme vytvořit plán, abychom byli v nejlepší možné pozici, kdyby se tato dříve nemyslitelná událost skutečně stala," uvedl jeden ze zdrojů CNN. Obavy z jaderného útoku vyplývaly ze situace ruské armády na Ukrajině v závěru předloňského roku, kdy Ukrajinci postupovali na Cherson na jihu země a okupačním silám hrozilo obklíčení.

Bidenova administrativa se domnívala, že případná ztráta Chersonu by mohla být záminkou pro použití jaderných zbraní. Souviselo to i s vyjádřeními ruského prezidenta Vladimira Putina, který město označoval za součást ruského území.

Američany znepokojovalo také to, že Moskva tehdy opakovaně obvinila Kyjev z přípravy tzv. špinavé bomby, která v případě exploze zamoří oblast radioaktivním materiálem. Zdroje CNN sdělily, že ve Washingtonu to bylo vnímáno tak, že si Rusové buď připravují "záminku, aby udělali sami něco šíleného, nebo chtějí zakrýt něco, co se sami chystají udělat".

Zpravodajské služby západních zemí navíc disponovaly informacemi, podle nichž se v Rusku vedly diskuze o jaderném útoku. Neprobíhaly však na nejvyšší úrovni, ale pouze v nižších patrech systému.

Američané se tehdy zaměřili na sledování přesunů ruského jaderného arzenálu, zároveň o hrozbě jednali se spojenci i dalšími zeměmi, například s Čínou a Indií. Právě zapojení obou zemí mohlo přispět k uklidnění situace.