Další rána Schengenu: Po Německu a Francii obnoví hraniční kontroly třetí evropská země

Severní Korea vyslala do Ruska dalších 1500 vojáků, čímž celkový počet severokorejských vojáků v Rusku vzrostl na 3000. O této skutečnosti ve středu informovala jihokorejská tajná služba (NIS), která zároveň předpovídá, že do prosince by mohl počet severokorejských vojáků v Rusku dosáhnout až 10 000.