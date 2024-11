Dramatická volební noc začíná. V USA se zavřely první místnosti

Souboj mezi demokratickou kandidátkou a viceprezidentkou Kamalou Harrisovou a bývalým republikánským prezidentem Donaldem Trumpem je jedním z nejvyrovnanějších v poslední době. Politologové i komentátoři uznávají, že nelze s jistotou říci, kdo se stane vítězem.

Minulé volby také zaznamenaly těsná vítězství, jako například v roce 2000, kdy George W. Bush porazil Ala Gorea v klíčové Floridě jen o několik stovek hlasů. Nicméně v posledních dnech předchozích voleb se vždy nějak rýsovala preference voličů. Tentokrát tomu tak není, protože v průzkumech nevykrystalizoval jasný vítěz a ukazatele se rozcházejí. Například nedávný průzkum z republikánského státu Iowa ukázal překvapivý náskok Harrisové, což u mnohých vyvolalo překvapení.

Výsledek letošních voleb může nakonec záviset na výsledcích v sedmi klíčových nerozhodnutých státech, tzv. „swing“ states: Pensylvánii, Georgii, Severní Karolíně, Michiganu, Wisconsinu, Arizoně a Nevadě. V každém z nich mají oba kandidáti reálnou šanci zvítězit, což zvyšuje tlak a napětí nejen na kandidáty, ale i na jejich týmy.

Před uzavřením volebních místností hlásí některé klíčové státy vysokou volební účast, a to i přes údajné hrozby, které měly za cíl narušit hlasování. Státy jako Michigan, Wisconsin a Georgia obdržely hrozby, které podle FBI „zřejmě pocházejí z ruských emailových domén“, ale žádné z nich nebyly shledány důvěryhodnými.

Oba prezidentští kandidáti se soustředí na zvýšení účasti. Viceprezidentka Kamala Harris dnes odpoledne telefonovala voličům ve Washingtonu, D.C., zatímco Donald Trump motivoval voliče k účasti na posledních telefonických konferencích.

V Michiganu a Georgii se očekává rekordní účast, přičemž Michigan hlásí 3,3 milionu předčasných hlasů a Georgia již odpoledne zaregistrovala kolem 700 tisíc hlasů. Kvůli nedůvěryhodným bombovým hrozbám v Georgii došlo ke krátkému uzavření čtyř volebních míst v okresech Gwinnett, Clayton a Fulton.

V Arizoně se v okrese Apache vyskytly problémy s hlasovacími stroji, což vedlo k dlouhým čekacím dobám a nedostatku provizorních lístků. V Pensylvánii očekává guvernér Josh Shapiro rychlejší sčítání než v roce 2020, kdy trvalo několik dní.

Oba kandidáti se v posledních týdnech soustředili právě na Pensylvánii. Její přezdívka „Keystone State,“ tedy „klíčový stát,“ je letos více než příhodná. Harrisová zde zakončila svou předvolební kampaň v pondělí večer před ikonickým schodištěm muzea ve Filadelfii, známým ze scény filmu Rocky. Tento symbolický závěr kampaně zdůraznil důležitost Pensylvánie jako klíčového bojiště těchto voleb.

V některých případech, zejména v klíčových státech, by malé rozdíly ve výsledcích mohly vyžadovat přepočty hlasů. Například právě v Pensylvánii by byl přepočet nezbytný, pokud by rozdíl mezi hlasy vítěze a poraženého činil méně než půl procenta.

V předchozích volbách, jako například v roce 2020, byl vítěz Joe Biden vyhlášen až čtyři dny po dni voleb, kdy rozhodly výsledky ve zmíněné Pensylvánii. V jiných volbách byl vítěz oznámen mnohem dříve; například v roce 2016 byl Trump prohlášen za vítěze několik hodin po uzavření volebních místností.