Erdogan vyhrožuje pučem, pokud prohraje volby. Nejde mu o moc, ale o něco jiného, míní analytici

"Bez ohledu na to, jaká past je před námi nastražena, se nevzdáme služby naší zemi. Nebráníme se růstu naší země a našich měst, tedy našeho chleba, investicemi. Bez ohledu na to, jakým útokům čelíme, nebudeme vrhat stín na vůli národa a naší demokracie," napal Erdogan na twitteru.

Vzápětí ale připomněl události z července roku 2016, kdy se část armády neúspěšně pokusila o převrat a svržení Erdogana. "Když to bude nutné, stejně jako v noci 15. července, budeme chránit naši nezávislost a budoucnost za cenu našich životů. Protože existujeme pro tento národ, jehož jsme členem a služebníkem. Existujeme, abychom sloužili 85 milionům lidí s láskou, bez jakékoli diskriminace," dodal.

O převratu přitom nedávno hovořil i ministr vnitra Süleyman Soylu, který podle serveru Turkey Analysts uvedl, že "14. květen je puč, pokus udělat to, co se jim nepodařilo udělat 15. července 2016, zlikvidovat Turecko." Server dodává, že pokojné předání moci v Turecku nelze považovat za samozřejmost.

Podle analytiků ale nejde o to, že by Erdogan jako autokrat zoufale lpěl na moci. "To, co by bylo zlikvidováno, je stávající systém, a to může být pro představitele režimu nepřijatelné," uvádí server. Narážku na puč měla tento týden i turecká státní televize TRT, která zveřejnila přehled vojenských převratů v historii Turecka.

Volby v Turecku se odehrají už tuto neděli a podle průzkumů by Erdogana mohl v prvním kole porazit lídr opozice Kemal Kiliçdaroglu. Nepředpokládá se ale výrazná převaha jednoho z kandidátů a oba se tak zřejmě střetnou ve druhém kole.