Pád Asada jako jeden z největších ruských neúspěchů. Expert pro EZ řekl, co teď Sýrii čeká

Sýrii po pádu režimu dosavadního autoritářského prezidenta Bašára Asada nečeká nic jednoduchého. Podle experta na blízkovýchodní politiku Gokhana Bacika z olomoucké Univerzity Palackého se do procesu změny režimu musí zapojit mezinárodní prostředí a pokusí se ho ovlivnit i aktéři jako Turecko nebo Izrael. Pád Asada označil za jeden z největších neúspěchů ruské geopolitiky.

Sýrii po pádu Asadova režimu čeká náročné období, kdy se potřebuje stabilizovat. „Toho by se dalo dosáhnout začleněním různých politických názorů do hry během transformace. Stejně tak by mělo hrát roli mezinárodní společenství,“ nastínil pro EuroZprávy.cz Bacik.

Sýrie má jednu zásadní výhodu. „Klíčovým bodem, který by mohl pomoci, je skutečnost, že na rozdíl od jiných případů, jako je Irák, jsou státní instituce chráněny. To je zásadní,“ pokračoval expert.

Nelze ale očekávat přímo demokratický režim. „Demokracie, jak ji chápeme v této fázi, se bude jevit jako naivní očekávání. Důležitější a strategičtější jsou nyní stabilita a ukončení vnitrokomunitních sporů,“ zdůraznil Bacik.

To se ale neobejde bez vnějších vlivů, které v Sýrii dlouhodobě projektuje například Turecko nebo Írán, povětšinou prostřednictvím svých Islámských revolučních gard (IRGC). „V tomto procesu budou mít skutečně vliv zahraniční mocnosti jako Turecko, a dokonce i Izrael,“ doplnil expert.

Situace Teheránu je ale trochu odlišnější. „Írán by měl vypracovat alternativní strategii, aby mohl pokračovat ve svém vlivu, nicméně jeho špatná ekonomická situace je problém,“ podotkl Bacik.

Pád Asada ale bude zřejmě poslední kapkou pro ruský vliv. „Pravděpodobně. Pád ‚Sýrie‘ je nyní největší Putinovou ztrátou, kterou je třeba zohlednit v jeho válce na Ukrajině,“ upozornil s tím, že „ukrajinská válka nyní vytváří dopad na Putinovo Rusko podobně jako afghánská válka na SSSR“.

Bacik označil pád Asadova režimu, který byl realitou od roku 1970, za „jeden z největších neúspěchů ruské geopolitiky“. „Zatímco je Rusko zahlceno v zákoutích Donbasu, chystá se ztratit jednu ze svých nejkritičtějších pozic na Blízkém východě,“ uzavřel.