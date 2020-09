81 let od vypuknutí druhé světové války. Polsko si připomnělo útok nacistů i SSSR

Dříve ceremonii na poloostrově Westerplatte, kde zazněly první výstřely války a kde se malá polská posádka sedm dní bránila německé přesile, organizovalo město Gdaňsk. To má ale opoziční primátorku.

Prezident Andrzej Duda označil Westerplatte za symbol hrdinství polských vojáků a výstrahu světu před "brutálním imperialismem".

"Právě my (Poláci) jsme bránili evropské hodnoty," zdůraznil premiér Mateusz Morawiecki podle serveru Onet.pl v městečku Wieluń, kde při prvním náletu německých bombardérů za časného rána v první den války přišlo o život asi 1200 civilistů.

In the early hours of 1 September 1939 Germany's Luftwaffe started bombarding the Polish town of Wieluń. The attack is considered to be the first war crime committed by Nazi Germany in World War II. Bombs destroyed ca. 70 percent of the town's buildings. pic.twitter.com/GKD6BQxw0N