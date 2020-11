Advokát soudu EU: Odmítnout polský zatykač lze jen výjimečně

Nizozemské úřady se zdráhají vyhovět v souvislosti s polskou soudní reformou, kterou EU dlouhodobě kritizuje. Podle advokáta evropského soudního dvora lze vydání odmítnout, jen když zjevně hrozí porušení práva na spravedlivý proces.

Nizozemský soud se v létě obrátil na nejvyšší orgán unijní justice poté, co Polsko požádalo o vydání muže obviněného z nákupu a pašování asi 200 kilogramů drog do země. Polské úřady jej chtějí stíhat na domácí půdě, nizozemský soud však dospěl k závěru, že polská vláda práva je silně narušena.

Orgány EU dlouhodobě kritizují soudní reformu v Polsku. Podle Evropské komise její části zpochybňují nezávislost soudů a podřizují je politické moci. Soudní dvůr EU již v minulých letech nařídil Varšavě zrušit části některých zákonů, které podle něj měly vliv na nezávislost soudců.

Advokát Campos Sánchez-Bordona dnes uvedl, že "přestože mohlo ohrožení nezávislosti polské justice vzrůst, není možné jednoduše, automaticky a bez rozdílu pozastavit" vydávání osob na základě evropského zatykače. Polské soudy podle něj navzdory možným nedostatkům stále hrají svou roli ve výkonu spravedlnosti. Nizozemská justice musí co nejpodrobněji prozkoumat okolnosti případu a stanovit, zda existuje konkrétní riziko porušení práva obviněného, dodal advokát.

#ECJ #AG Campos Sánchez-Bordona Opinion: the worsening of the generalised deficiencies affecting the #JudicialIndependence in #Poland does not justify the automatic non-execution of every #EuropeanArrestWarrant issued by that Member Statehttps://t.co/ATb3CgbPxg pic.twitter.com/okKAp60SlU