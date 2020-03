Agresivní testování pomohlo městu poblíž Benátek zastavit šíření nákazy, píše deník

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Malé italské město Vò poblíž Benátek zavedlo již na začátku koronavirové pandemie zajímavý experiment, takzvané agresivní testování. Díky opakovanému a neustálému testování všech 3300 obyvatel obce bez ohledu na to, zda vykazovali příznaky nemoci, a rovněž díky přísnému dodržování karantény všech, kdo přišli s infikovanými do styku, se tamním úřadům podařilo zcela zastavit šíření koronaviru ve městě. Informoval o tom list Financial Times.