Amazon může kvůli vývoji sbírat data z britského zdravotnictví

S podobnou zprávou zároveň přišel nedělník The Observer, podle kterého také britská vláda prodala data o milionech pacientů státního zdravotnického systému (NHS) řadě zahraničních farmaceutických společností. Ministerstvo zdravotnictví prý za jednu licenci inkasovalo až 330.000 liber (deset milionů Kč), přičemž "anonymní" informace mají firmám jako Merck a Eli Lilly pomoci při výzkumu.

Amazon se naopak podle The Sunday Times k údajům evidovaným NHS dostal zcela bezplatně. Britská státní péče navíc podle listu nebude ze spolupráce těžit ani v případě, že by americká firma vyvinula lukrativní novou aplikaci týkající se zdraví.

Partnerství s Amazonem už v červenci ohlásil ministr zdravotnictví Matt Hancock, získaná smlouva ale ukazuje, že tehdy avizovaná podpora chytrých spotřebičů Alexa je pouze malou částí projektu. Kromě dat z webových stránek NHS získala společnost Jeffa Bezose přístup k "veškerým zdravotnickým informacím" vyjma těch, které se týkají přímo pacientů. Použít je může pro účely výroby, propagace a prodeje nových výrobků, aplikací či jiných služeb a může je také sdílet se třetími stranami.

"Nejvíce alarmující na tom je, že Amazon za to nic neplatí, ačkoli jsou ta data velmi cenná. NHS patří celosvětově mezi lídry ve sběru těchto dat, takže je vskutku neuvěřitelné, že si za to nic neúčtuje," řekl The Sunday Times nejmenovaný obchodní právník, který daný kontrakt analyzoval.

Vláda záležitost nechtěla komentovat, mluvčí NHS v prohlášení ujišťoval, že státní zdravotnický systém bere ochranu osobních údajů velmi vážně a neposkytuje Amazonu žádné informace o pacientech. Představitelé britské opozice nicméně kritizovali bezplatné zpřístupnění dat, podle labouristického stínového ministra zdravotnictví Jona Ashwortha je vláda "velmi nezodpovědná" a slouží zájmům velkých korporací.