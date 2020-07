Bergamo se vrací k životu jen velmi pomalu. Lidé stále hledají viníky

Slovenská občanka by měla v nemocnici v Bergamu za tři týdny rodit. Ačkoliv se většina nastávajících maminek těší na novorozeně, ona celé své těhotenství prožila v nejistotě. "Zrušili nám všechny lékařské prohlídky. Všichni soukromí lékaři byli povolaní do nemocnic,“ nechala se slyšet v rozhovoru pro ČT24 Marta Obejdová Foglieniová žijící na severu Itálie se svým mužem Alioschou.

Manžel provozuje v centru rodinnou restauraci, což ještě posílilo obavy páru, jelikož těsně před nařízeným zavřením obsluhoval hosty přímo z ohnisek nákazy. "Tři týdny jsem se bál, jestli náhodou taky nemám virus. Čekal jsem, kdy se objeví příznaky. Měl jsem štěstí a nic mi nebylo," oddychl si.

Během dvouměsíční karantény se oba snažili zabavit, jak jen to šlo. S konvoji vojenských aut odvážejících v noci rakve nemají zkušenosti, ale za to jim bohatě stačily sirény neustále projíždějících sanitek.

"Hlavně v noci, když bylo to největší ticho, to bylo opravdu těžké. Po čase se snažili sirény vypínat, aby to nepůsobilo na lidi tak těžce,“ řekla Marta.

Lidé hledají viníka a obrací se nejen na soudy, ale i EU

Přestože se do Bergama vrátil život, stále to není ve srovnání s dřívějškem úplně ono. I nadále přibývají infikovaní, byť v menším měřítku. Senioři se stále bojí a rodiny se i nadále zlobí na úřady, že ohniska neizolovaly už na začátku, čímž nechaly epidemii rozjet v celé své parádě.

Za březen bylo na bergamském městském hřbitově pochováno snad šestkrát víc lidí než za stejné loňské období, přičemž příbuzným nebylo ani umožněno se se zesnulými rozloučit. V samotném Bergamu zemřelo více než 670 s covidem-19, v celé provincii 6000.

Jejich památku pak uctil i italský prezident Sergio Mattarella. Lidé však chtějí stále vědět, kdo je za katastrofu odpovědný, a obrací se proto nejen na soudy, nýbrž i evropské instituce.