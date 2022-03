Biden se s EU domluvil na energetické spolupráci a pomoci Ukrajině, Zelenskyj promluvil k lídrům

Shodli se na tom dnes v Bruselu americký prezident Joe Biden a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve společném prohlášení po Bidenově jednání s evropskými lídry.

Obě strany se podle textu zasadí o to, aby Rusko nemohlo obcházet sankce, které proti režimu prezidenta Vladimira Putina od začátku války koordinovaně zavádějí.

"Jednotně odsuzujeme neospravedlnitelnou a nevyprovokovanou ruskou agresivní válku na Ukrajině. Stojíme solidárně za ukrajinským lidem, který odvážně brání svou vlast a vyzýváme Rusko, aby ukončilo brutální útok na svého souseda," shodli se lídři v prohlášení přijatém po zhruba devadesátiminutové Bidenově debatě s prezidenty a premiéry unijních zemí.

Šéf Bílého domu a von der Leyenová zdůraznili, že obě strany poskytnou další humanitární pomoc Ukrajině i lidem prchajícím před válkou. Novou americkou podporu vyčíslili na miliardu dolarů (22,5 miliardy korun), zatímco ta evropská dosáhne 550 milionů eur (13,5 miliardy korun). USA a EU budou podle nich koordinovat přijímání uprchlíků, z nichž část zamíří i za oceán.

Spojené státy a Evropa také dále rozvinou spolupráci v kybernetické bezpečnosti. Společně například podpoří odolnost Ukrajiny proti kybernetickým útokům, zaměří se ale také na koordinovaný boj proti zneužívání kryptoměn, s jejichž pomocí Rusko obchází západní sankce.

List The Financial Times napsal, že Washington dokončuje plán ohledně dodávek dalších až 15 miliard metrů krychlových zkapalněného zemního plynu do Evropy do konce letošního roku.

K účastníkům summitu promluvil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, uvedl mluvčí šéfa unijních summitů Charlesa Michela.