Borrell: Izolace Ruska roste, Moskva válku politicky prohrála

Byť se konec bojů zdá být daleko, Borrell napsal, že se z New Yorku vrátil s novým "sebevědomím". "Protože mezi posledním setkáním ministrů zahraničí G20 v červenci na Bali a týdnem VS OSN v New Yorku jsem zaznamenal opravdový posun v tom, jak se mnohé země, včetně některých důležitých, k věci staví," uvedl. "Víc a víc zemí teď chápe, že Putin vede svět velmi nebezpečným směrem a že musí být zastaven," pokračuje jeho příspěvek.

Šéf unijní diplomacie v textu zdůrazňuje vystoupení svých protějšků z Číny a Indie při zasedání Rady bezpečnosti OSN, na kterém byly kromě členů zastoupeny i některé další země. Podle Borrella nikdo kromě zástupce Běloruska nevyjádřil podporu obrázku války na Ukrajině, který prezentuje Moskva.

Rada bezpečnosti zasedala den poté, co prezident Putin situaci vystupňoval projevem k ruským občanům. Oznámil v něm mobilizaci civilistů se zkušenostmi s vojenskou službou a také snahu připojit k Rusku další části Ukrajiny. Zároveň poměrně otevřeně pohrozil použitím jaderných zbraní. To vše po sedmi měsících bojů a v době, kdy se konflikt pro Moskvu nevyvíjel příznivě.

"Morálně a politicky už Rusko skutečně válku prohrálo a čím dál víc ji prohrává také na bojišti," uvedl Borrell. "Prezident Putin však bohužel dál jde nebezpečnou cestou eskalace. Snaží se zastrašit Ukrajinu a všechny země, které ji podporují," pokračuje. Tato Putinova snaha podle něj selže.

Unijní lídři v posledních dnech vyhlašují, že budou Kyjev podporovat nadále, ať už vojensky či finančně. Zároveň EU jedná o novém zesílení sankčního režimu uvaleného na Rusko po únorovém útoku na sousední zemi. V této souvislosti se mluví o možnosti zavést cenový strop na ruskou ropu nebo o zákazu dovozu ruských diamantů, kdy budou na stole konkrétní návrhy, ale není jasné.