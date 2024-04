Írán nesmí být jaderná velmoc, jsme na okraji útesu. Podle Borella je čas dupnout na brzdu

Podle posledního průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi (ČT) by opoziční hnutí ANO vyhrálo volby do Sněmovny, avšak jeho podpora klesla o čtyři procentní body na 34,5 procenta. Na druhém místě by se umístila ODS s 16 procenty hlasů, zatímco třetí příčku by obsadili Piráti s 10,5 procenta. Do Sněmovny by se dostalo také hnutí SPD s osmi procenty hlasů a STAN s 6,5 procenta.