CNN: COP29 je fraška. Boj proti klimatické krizi se změnil v divadlo plné bojkotů a oslav fosilních paliv

Místo toho, aby se COP29 soustředil na urgentní boj proti globální klimatické krizi, summit se proměnil v politické divadlo plné bojkotů, kontroverzních projevů a oslav fosilních paliv. Ilham Alijev se stal hlavním aktérem této frašky, kdy nejenže hájil roli ropy a zemního plynu v ázerbájdžánské ekonomice, ale také útočil na západní státy za „pokrytectví“.

V reakci na chaos vydali významní světoví klimatologové otevřený dopis, který požaduje zásadní reformu celého procesu jednání OSN o klimatu. Dopis původně označoval klimatická jednání za „nefunkční“, tento výraz však byl rychle odstraněn kvůli obavám, že by mohl být zneužit.

Summit COP29 je třetím v řadě, který se koná v zemi závislé na fosilních palivech. Předchozí summity proběhly ve Spojených arabských emirátech a Egyptě, což vyvolalo kritiku kvůli lidskoprávním otázkám i roli fosilních paliv. Letos se jednání účastní více než 1 700 lobbistů z odvětví fosilních paliv, což vyvolává otázky ohledně integrity těchto konferencí.

„Alijev nepůsobí jako ochránce Pařížské dohody,“ uvedla Alex Scott z italského think tanku ECCO. Podle ní přítomnost fosilních lobbistů ohrožuje cíle snížení globálního oteplování.

Během svého projevu Alijev bránil ázerbájdžánské přírodní zdroje jako „dar od Boha“ a obvinil západní státy, média a nevládní organizace z pokrytectví. V dalších proslovech se zaměřil na Francii a Nizozemsko, které obvinil z „brutální represe“ ve svých zámořských územích. Tyto výroky však byly pravděpodobně ovlivněny napětím mezi Ázerbájdžánem a těmito státy kvůli konfliktu s Arménií.

Francouzská ministryně ekologie Agnès Pannier-Runacher na protest zrušila svou účast. Kritiku vyjádřil i šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell, který označil Alijevovy výroky za „nepřijatelné“ a varoval před ohrožením cílů summitu.

Nadcházející návrat Donalda Trumpa do Bílého domu vyvolává obavy o budoucnost klimatických závazků USA. Trump již dříve slíbil, že Spojené státy znovu vystoupí z Pařížské dohody, což motivuje další státy k přehodnocení jejich klimatických politik. Argentina například bez vysvětlení stáhla svou delegaci z COP29 a podle zdrojů uvažuje o opuštění Pařížské dohody. Prezident Javier Milei označuje globální oteplování za „socialistický podvod“.

COP29 probíhá v roce, který je na cestě stát se nejteplejším v historii. Katastrofy jako hurikány v USA, které zabily více než 300 lidí, připomínají naléhavost boje proti klimatické krizi. Přesto vědci varují, že dosažení cíle omezení oteplování na 1,5 stupně Celsia je čím dál méně pravděpodobné. Aby byla šance cíl splnit, muselo by se do konce desetiletí snížit množství emisí na polovinu a svět by musel dosáhnout uhlíkové neutrality do poloviny století.

COP29 tak nejenže selhává v řešení klimatické krize, ale také ztrácí důvěru jako efektivní platforma pro globální spolupráci.