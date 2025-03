Snaha o boj s počasím selhala. COP29 skončil ostrými obviněními, hořkostí a pocitem zrady

Sněmovní volby by v únoru vyhrálo nejsilnější opoziční hnutí ANO. Volila by ho třetina lidí, kteří by přišli k volebním urnám. Do dolní parlamentní komory by se dostalo celkem sedm kandidujících subjektů. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu agentury STEM pro televizní kanál CNN Prima News.