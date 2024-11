Výcvik ukrajinských vojáků v Polsku: Jak přesně probíhá a co se důstojníci učí?

Záběry z dronů byly autentické. Boje na mapě však byly pouze simulací. Důstojník, který monitoroval záznam, neměl žádné jednotky pod svou kontrolou, stejně jako ostatní důstojníci, kteří se sešli kolem počítačů, uvedl server Defense One.

Tito ukrajinští důstojníci se však nezabývali reálnými boji, ale účastnili se výcviku v rámci intenzivního 21denního kurzu, který se konal v Polsku v rámci Evropské unie, jejíž členské státy pomáhají s výcvikem ukrajinské armády. Drželi se přitom pouze fiktivní scénáře – záběry z dronů byly součástí cvičení, o jehož podrobnostech nechtěli ukrajinští důstojníci prozradit nic konkrétního, kvůli bezpečnostním opatřením.

Ve třetím roce ruské invaze na Ukrajinu čelí ukrajinská armáda neuvěřitelným výzvám, zejména co se týče lidských zdrojů a zkušeností. Tuto mezeru se západní státy snaží vyplnit kvalitním výcvikem. Vojenské složky NATO často poukazují na to, že jejich vysoce kvalitní tréninkové metody, které kladou důraz na iniciativu, představují klíčovou výhodu, jež pomáhá ukrajinským silám v boji proti mnohem silnějšímu ruskému protivníkovi.

Polští instruktoři, ukrajinští školitelé a ukrajinští vojáci potvrzují, že tento výcvik začíná přinášet ovoce. Kvůli bezpečnostním důvodům však všechny vojáky, kteří se na výcviku podílejí, označují pouze jejich národností a profesí, aby chránili jejich anonymitu před ruskými sabotážními pokusy, které se soustředí na Polsko.

Přestože se ukrajinská armáda potýká s neustálými ztrátami na frontě, je výcvik nových vojáků stále důležitý. I když Kyjev brání 600 kilometrů dlouhou frontovou linii proti ruským útokům, polští a ukrajinští důstojníci tvrdí, že je potřeba rychle vyškolit nové vojáky, aby se dostali zpět na bojiště co nejdříve.

Výběr vojáků pro tento výcvik má však své nedostatky, což komplikuje proces přípravy a nutí instruktory a studenty neustále se přizpůsobovat změnám.

Ztráty na ruské straně se odhadují na 600 000 vojáků, mrtvých a raněných. Tento počet daleko přesahuje odhadovanou velikost ruské armády na začátku války, která měla 360 000 vojáků. Jsou to největší ztráty, které ruská armáda utrpěla od dob druhé světové války.

Ukrajinské ztráty také nejsou zanedbatelné – odhaduje se, že země přišla o 80 000 vojáků a dalších 400 000 bylo zraněno. Mnohé ukrajinské jednotky jsou vyčerpány, bojují s menším počtem vojáků, než potřebují, a jsou zoufale závislé na munici. Mezitím Rusko využívá svou převahu v materiálu a lidech k prorážení ukrajinských linií v oblastech, které byly kdysi považovány za bezpečné.

Spojené státy a jejich spojenci v NATO se zaměřili na doplnění ukrajinských ztrát prostřednictvím výcviku. Jednou z největších iniciativ je Evropská vojenská pomocná mise pro Ukrajinu (EUMAM), která koordinuje výcvik vojáků z členských států EU.

V roce 2023 bylo v Polsku vyškoleno 10 528 vojáků v rámci této mise, a v roce 2024 se očekává, že Polsko vyškolí přibližně 12 000, což představuje pětinu celkového cíle EU, který činí 60 000 vojáků.

Tato mezinárodní mise zahrnuje specialisty, jako jsou medici, ženisté, dělostřelci, tankisté a další odborníci, kteří buď zlepšují své dovednosti, nebo se je učí novým. Dále se zde konají kurzy zaměřené na vedení, včetně výcviku velitelů čet, poddůstojníků, štábních důstojníků batalionů a brigádních štábů.

Polský zástupce velitele výcviku tvrdí, že Ukrajinci vidí zvláštní hodnotu v tom, že se učí metody hodnocení škod způsobených bojem podle standardů NATO, a to včetně civilně-vojenských vztahů, elektronické války a nouzového lékařského výcviku.

V průběhu výcviku mají ukrajinští vojáci možnost trénovat v reálných bojových scénářích, některé z nich byly inspirovány skutečnými bitvami, ve kterých bojovali. Ukrajinci také přivážejí vlastní drony, včetně těch, které jsou vyzbrojené.

Přestože výcvik je nezbytný, Ukrajina čelí problémům, které snižují jeho účinnost. Většina kurzů trvá pouze měsíc nebo o něco déle – mnohem kratší dobu než obdobné výcvikové programy ve západních armádách, které trvají několik měsíců. To znamená, že výcvik se zaměřuje pouze na to, co vojáci „musí umět“.

Programy, které mají za cíl vyškolit ukrajinské instruktory, kteří by následně trénovali další vojáky přímo na Ukrajině, čelí obtížím. Jakmile voják proškolí určitou dovednost, je často poslán zpět na frontu, kde se jeho dovednosti mohou vytratit, pokud je zabit.

Ve výcviku brigád je situace podobná. Výcvik je rychlý a nedává mnoho prostoru pro rozvoj, což je výzvou pro Ukrajinu, která potřebuje nejen nové vojáky, ale i kvalitní velitelské štáby, které byly identifikovány jako klíčový problém v ukrajinské armádě.