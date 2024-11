Zelenskyj: Putinovi nejde o mír, dialog s ním Ukrajina prohraje. Válku musíme ukončit příští rok

Zelenskyj pro Ukrajinske radio zdůraznil, že Ukrajina je nyní v otázce komunikace a informačních sítí odolnější než kdykoli během války. Decentralizace telekomunikační infrastruktury a energetické sítě výrazně zlepšila odolnost země vůči ruským útokům.

„Diváci nás vidí, posluchači slyší, komunikujeme prostřednictvím mobilních a internetových sítí. I když je situace v pohraničí složitější, jsme silnější než dříve,“ uvedl prezident.

Na otázku o možných útocích této zimy prezident odpověděl, že Rusko pravděpodobně nasadí kombinované útoky pomocí dronů a raket.

„Rozvědka pracuje denně. Budujeme ochranu na všech úrovních – od energetické infrastruktury po moderní protiraketové systémy, jako jsou Patriot, NASAMS a další,“ řekl Zelenskyj, přičemž dodal, že současné vybavení je lepší než na začátku války, ale stále nestačí.

Zelenskyj jasně uvedl, že Ukrajina nikdy nepřistoupí na jednání z pozice slabosti. "Dialog s Putinem, pokud není posílen klíčovými prvky, by byl pro Ukrajinu předem prohraný. USA musí jasně uznat Rusko jako agresora a podpořit naši územní celistvost. Teprve pak lze jednat," uvedl.

Zmínil, že i v případě zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA musí Amerika nadále uznávat Rusko jako agresora. „Jednání musí probíhat na základě silné Ukrajiny. Pro diplomatický úspěch je klíčová naše vojenská síla,“ zdůraznil.

Podle prezidenta je nutné zachovat jednotu mezi Evropou a Spojenými státy. Jakákoliv změna politiky USA by mohla oslabit evropskou podporu. „Trump nám při našich jednáních vyjádřil podporu a ocenil odvahu Ukrajiny,“ řekl Zelenskyj a dodal, že uvidí, jak se bude situace vyvíjet po Trumpově inauguraci.

Zákon o mobilizaci, který platí již půl roku, přinesl řadu výzev. Prezident přiznal, že ne všechny procesy probíhají hladce. „Mobilizace je velkou výzvou. Musíme najít rovnováhu, abychom zachovali jednotu ve společnosti a armádě,“ uvedl.

Dále se vyjádřil k otázce nedostatku pěchoty a náročné situaci na východní frontě. Podle něj je problémem nejen počet vojáků, ale také jejich vybavení a rotace. „Je důležité, aby každý věděl, že má za sebou další brigádu, která je připravena čelit nepříteli,“ řekl.

Zelenskyj poukázal na významný technologický pokrok Ukrajiny. Země se stala jedním z technologicky nejsilnějších hráčů v Evropě. „Máme nové typy raket, námořní drony, které zničily část Černomořské flotily Ruska, a investovali jsme obrovské prostředky do vývoje dronů,“ uvedl prezident.

Prezident zůstal optimistický, pokud jde o konec války. „Nikdo nechce mír více než my. Věříme, že se válka brzy skončí, a uděláme vše pro to, aby to bylo už příští rok,“ uvedl Zelenskyj. "Putinovi nejde o mír, ale o ukončení politické izolace. Snaží se využít jednání k prosazení kapitulace Ukrajiny, což se nestane," dodal.

Zdůraznil však, že Ukrajina musí zůstat silná, aby dosáhla spravedlivého míru, který nebude zahrnovat žádné ústupky agresorovi.