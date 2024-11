Hradecký asistent Vácha zná trest za rasismus. Vedle dvouměsíční stopky zaplatí 40 000 korun

"Rasismus a rasisticky laděné urážky v civilizované společnosti nemají místo a to samé platí pro fotbalové stadiony. Zejména u hráčů a funkcionářů v tomto směru platí, že by měli jít ostatním příkladem, protože je celá řada fanoušků včetně nejmenších dětí vnímá jako vzory. O to víc proto považujeme chování a slova Lukáše Váchy za nepřijatelná," uvedl k rozhodnutí samotný šéf disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) Jiří Matzner.

Ten také připomněl, že se Vácha za svůj výpad omluvil a že se dostavil i na jednání disciplinární komise, což Váchovi pomohlo k nižšímu trestu. "Tento krok bereme jako polehčující okolnost, ale komise jeho slova nemůže jen tak přejít. Proto jsme přistoupili k příslušnému trestu. Podobné prohřešky nebudeme tolerovat a hodláme proti rasismu v jakékoliv formě bojovat," sdělil Matzner.

Kromě Váchy dostal trest i samotný hradecký klub za pyrotechniku na stadionu během toho samého zápasu se Slavií.

Připomeňme, že letos dostal trest za rasismus i kouč pražské Dukly Petr Rada, který v ještě druholigovém zápase proti Brnu označil tehdejšího kouče Zbrojovky Tomáše Polácha za „zoufalce cikánského“ a který za to dostal až osmiměsíční stopku a pokutu ve výši 80 000 korun. Po následném odvolání se Rada dočkal snížení trestu z osmi na tři měsíce.