Slovácko představilo nového trenéra Smetanu. Přišel z Ružomberoku za 100 000 eur

Pro Smetanu se nebude rozhodně jednat o první českou prvoligovou zkušenost. Vždyť v letech 2021-2022 vedl jako hlavní trenér Baník Ostrava. Od loňského října, kdy převzal Ružomberok, se mu s tímto slovenským celkem podařilo postoupit do Evropské ligy a triumfovat ve Slovenském poháru.

"Ondřeje Smetanu sledujeme delší dobu. Je to trenér s dobrou organizací hry, analytickým přístupem a důrazem na taktickou připravenost týmu. V posledních letech nabral zkušenosti a v Ružomberoku dokázal týmu vtisknout správný herní projev. Nakonec s týmem získal rovněž Slovenský pohár a odehrál osm zápasů v pohárové Evropě, kde dokázal vyřadit i chorvatský Hajduk Split. Věříme, že spojení Slovácko a Smetana bude fungovat," doufá díky Smetanovým zkušenostem v lepší zítřky pro Slovácko sportovní ředitel Veliče Šimulikovski.

Na další svou výzvu se sám Smetana těší. "Všechno se sehrálo velmi rychle. Včera jsem ještě chtěl úspěšně ukončit své působení v Ružomberoku a dnes ráno už jsem tady. Všechno je velmi rychlé, ale já vím, kam přicházím. Uvědomuji si, co se tady za poslední roky stalo. Je to pro mě nejen výzva, ale samozřejmě i motivace a závazek kvalitně a dobře pracovat a udělat maximum, abychom byli všichni úspěšní," nechal se slyšet Smetana.

Ten prý měl velký zájem o návrat do Česka a slovenský klub mu to tak umožnil. "Projevil velký zájem o návrat do své domoviny, jeho rozhodnutí jsme vyhověli a plně ho respektujeme. Dosavadnímu šéfovi realizačního týmu děkujeme za působení v Ružomberoku a přejeme mu hodně štěstí v další kariéře i v osobním životě," uvedl Ružomberok ve svém prohlášení, v němž představil nástupce Smetany bývalého kouče Ostravy, Jihlavy nebo Teplicb Radima Kučeru. "Věříme, že naváže na práci svého předchůdce a budeme se společně těšit z vítězství," dodal klub.