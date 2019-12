Británie má obavy o manžela královny. Princ Philip byl hospitalizován

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Manžel britské královny princ Philip, kterému je 98 let, byl dnes z preventivních důvodů přijat do nemocnice. Oznámil to Buckinghamský palác. Zdůraznil přitom, že je to opatření z opatrnosti, uvedla agentura Reuters.