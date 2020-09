Británie se chystá nedodržet některé části brexitové dohody, píše tisk. EU je znepokojena

List Financial Times a po něm i deník The Guardian s odkazem na zdroje z britské vlády napsaly, že kabinet premiéra Borise Johnsona chystá pro případ neúspěchu současných vyjednávání o budoucí podobě vzájemných vztahů zákon, který by zmíněné části právně závazné dohody zneplatnil.

"Všechno, co bylo podepsáno, musí být respektováno," řekl dnes Barnier francouzské rozhlasové stanici France Inter a dodal, že je zprávami znepokojen. Připomněl, že závazek stvrdil svým podpisem právě Johnson a ratifikoval jej britský parlament.

"Věřím, že britská vláda uvede do praxe dohodu o vystoupení z EU, což je její povinnost podle mezinárodního práva a předpoklad pro jakékoli budoucí partnerství," uvedla později na twitteru šéfka unijní exekutivy.

I trust the British government to implement the Withdrawal Agreement, an obligation under international law & prerequisite for any future partnership. Protocol on Ireland/Northern Ireland is essential to protect peace and stability on the island & integrity of the single market.