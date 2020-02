Britská vláda má jasno. Obchod s EU budou doprovázet kontroly

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Britské firmy se musí připravit na to, že poté, co na konci roku skončí přechodné období po brexitu, budou transport zboží do Evropské unie a z ní provázet hraniční kontroly. Představitelům dopravního sektoru to v pondělí oznámil člen britského kabinetu Michael Gove, který je de facto zástupcem premiéra Borise Johnsona. Nový postoj vlády podle médií vyvolal obavy z možného narušení zaběhaných dodavatelských řetězců.