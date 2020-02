Britský tisk po brexitu oslavuje i smutní. Co bude teď nikdo neví

"Dnes se náš národ probouzí do budoucnosti mimo EU. Říkali nám, že to naši zemi učiní spravedlivější a silnější. Kvůli všem, kteří hlasovali pro setrvání nebo odchod... vybudujte nyní Británii, kterou nám slíbili," vyzval na titulní stránce levicový bulvární list Daily Mirror. Text doprovodil fotkou člověka, který pozoruje východ slunce.

Východ slunce se objevil také na titulní stránce euroskeptického bulváru Daily Express, který se brexitu věnuje v "historickém vydání" hned na deseti stranách. "Je to skvělá nová Británie," popisuje list zemi, která odešla po 47 letech z evropských společenství.

"Make leave... not war (Odcházejte... neválčete)," parafrázoval na titulní stránce bulvární list The Sun populární heslo hippies "Make love not war" (Milujte se, neválčete). List se na titulní straně věnuje i pátečnímu proslovu premiéra Borise Johnsona, který pronesl z videozáznamu zveřejněném krátce před půlnocí na twitteru. The Sun vyzdvihuje hlavně Johnsonův slib, že opět sjednotí britskou společnost, kterou několik let sporů o brexit vážně rozdělilo.

List The Daily Telegraph v prvním vydání po brexitu s odvoláním na vládní zdroje tvrdí, že premiér Johnson "připravuje zavedení úplných celních a hraničních kontrol na všechno evropské zboží vstupující do Británie po brexitu". Podle konzervativního listu tím chce vytvořit tlak na EU před nadcházejícím jednáním o budoucích obchodních vztazích.

"Británie konečně zpřetrhala vazby s EU," komentuje vývoj list Financial Times. "Bouřlivé" britské členství v evropském bloku podle něj skončilo "bezprecedentní ranou procesu poválečné integrace kontinentu". Johnsonův páteční projev označily noviny za "střízlivý, ale optimistický".

Bulvární deníky Daily Mail se rozhodl věnovat hlavní pozornost novému typu koronaviru, který se z Číny rozšířil už i do Británie. O brexitu se na titulní straně zmiňuje jednou větou v horním rohu: "Jsme venku."