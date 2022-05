Čaputová uznala pochybení při posuzování návrhů na udělení státních vyznamenání

"V případě vyznamenání Antona Tunegy, Alberta Púčika a Eduarda Tesára se stala chyba v procesu posuzování. Státní vyznamenání by měli dostávat lidé, jejichž životní příběh nemůže vyvolat spor o to, zda sloužili demokracii. Udělám všechno pro to, aby se v budoucnu podobné kontroverze neopakovaly," uvedla Čaputová v prohlášení, které dnes ČTK poskytla prezidentská kancelář.

Zmíněným třem členům protikomunistické křesťanské organizace Bílá legie, kteří byli po rozhodnutí soudu v komunistickém Československu v roce 1951 popraveni, udělila Čaputová státní vyznamenání za mimořádné zásluhy o demokracii a její rozvoj, lidská práva a svobody.

Historik Adam Šumichrast v komentáři v listu Pravda pak napsal, že dva ze zmíněné trojice během Slovenského národního povstání (SNP) pracovali pro tehdejší státní režim a jeden z nich byl po válce potrestán za napomáhání činnosti fašistických okupantů a domácích zrádců. Slovenská republika byla za války spjata s nacistickým Německem a právě prostřednictvím SNP část Slováků v roce 1944 vystoupila proti fašismu.