Část z milionů uprchlíků z Ukrajiny už vstoupila na pracovní trh

"Otřásli trhem nemovitostí. Převzali nejméně placené práce, které Poláci nechtějí dělat. V směnárnách zanechali dolary z životních úspor a v zastavárnách cennosti," vypočítal deník hlavní faktory, "které způsobily, že příliv uprchlíků měl obrovský vliv na polskou ekonomiku".

Práci si v Polsku našlo asi 200.000 uprchlíků. "To je třetina z uprchlíků v produktivním věku, což hodnotíme jako vysoký ukazatel. Dost rychle vstoupili na trh (práce) a osamostatnili se," řekl deníku ředitel ekonomického ústavu PIE Piotr Arak.

Na pracovním trhu zůstává 600.000 až 700.000 volných míst, a tuto "díru" Ukrajinci nezaplnili, ani nevzali Polákům jejich práci. "Pracují zde pod úrovní své kvalifikace, ve stavebnictví, v průmyslu, v méně vyspělých službách. Část se dostala do vyspělejších služeb, jako je informatika," řekl Arak.

Příliv uprchlíků neovlivnil negativně růst polských mezd, který je na úrovni několika procent, protože volná pracovní místa nadále vyžadují zaplnění. Nezaměstnanost je v Polsku nízká, na úrovni tří procent. "Nižší mají v Evropě jen Češi," připomněla Gazeta Wyborcza. Cizinců, kteří si v Polsku našli živobytí, je v současnosti podle deníku "rekordně mnoho". Polsko také přestali opouštět dospělí muži z Ukrajiny, protože vojenské zálohy ve vlasti byly doplněny a do armády nyní další muže nepovolávají. Prioritou se stalo posílání peněz do vlasti.

V Česku podle odhadu úřadů nyní pobývá asi 280.000 až 300.000 uprchlíků, převážně žen s dětmi. Přesný počet nelze určit, někteří z Česka odjíždějí do jiných zemí nebo se vracejí domů. Za téměř čtyři měsíce trvání války dostalo v Česku víza dočasné ochrany 378.104 uprchlíků z Ukrajiny.

Skoro 77.000 Ukrajinců, kteří museli do Česka uprchnout před ruskou invazí, si již našlo práci, uvedl v pondělí ministr vnitra Vít Rakušan. Je to podle něj důkaz, že uprchlíci do Česka nepřicházejí zneužívat sociální systém, ale že v zemi chtějí žít, přinejmenším do doby, než v jejich vlasti skončí válka.

Na Slovensku podle údajů ministerstva sociálních věcí pracovalo k 18. červnu 8832 ukrajinských uprchlíků, za poslední měsíc to představuje nárůst o šestinu. Zaměstnání si našli zejména v průmyslové výrobě, v administrativních službách, jakož i v ubytovacích a restauračních zařízeních. Téměř 2400 původně zaměstnaných uprchlíků z válkou zasažené Ukrajiny svá pracovní místa na Slovensku postupně opustilo.

Status dočasného útočiště, který běžencům z Ukrajiny umožňuje například přístup na pracovní trh a ke zdravotní péči, slovenské úřady dosud udělily celkově zhruba 82.000 osobám. Mezi nimi jsou často ženy a také děti, které v zemi navštěvují mateřské školky a školy.

Hranice Slovenska, které má zhruba 5,5 milionu obyvatel, od začátku války do začátku června překročilo z Ukrajiny více než půl milionu osob. Mnoho z nich ale pokračovalo dál do západní Evropy. Na Ukrajinu přes společnou hranici se Slovenskem naopak vycestovalo 255.099 lidí, podle slovenských médií se část ukrajinských běženců vrátila do vlasti.

Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) eviduje přes 5,1 milionu ukrajinských uprchlíků v Evropě. Od začátku ruské invaze z 24. února překročilo ukrajinské hranice 7,7 milionu lidí. Další miliony uprchlíků před válkou jsou "vnitřně vysídleny", tedy přišly o své domovy, ale zůstávají ve vlasti.