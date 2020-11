Česko, Polsko a EK poprvé jednaly o sporném polském dole Turów

Česko se záměry polské státní elektrárenské společnosti PGE nesouhlasí, ohrozí podle něho zásobování vodou lidí v Libereckém kraji.

Náměstek ministerstva životního prostředí Vladislav Smrž po dnešním jednání řekl, že na jeho základě bude Evropská komise formulovat své stanovisko, které bude pro Česko klíčové pro případnou budoucí žalobu. Připomněl, že EK se obvykle snaží o nalezení řešení přijatelného pro obě strany, díky kterému je možné se vyhnout soudnímu řízení před Soudním dvorem EU. "Česko se takovému postupu nebrání, nicméně je potřeba mít na stole písemné a jasné vyjádření Polska, které bude řešit problém našich občanů, zejména zajištění stabilního zdroje pitné vody, čistého ovzduší a zamezení rušení hlukem," uvedl Smrž.

Evropská komise se po vyhodnocení věci podle tiskové zprávy ministerstva životního prostředí oficiálně vyjádří do konce letošního roku, Praha pak rozhodne o dalších krocích.

Ministr životního prostředí Richard Brabec zopakoval, že Česko má od Polska jen dílčí informace k prodloužení těžby v dole Turów a že není jeho cílem dosáhnout úplného zastavení těžby. Jde mu o to, aby se dobývalo za takových podmínek, které budou znamenat co nejmenší negativní vlivy na životní prostředí. Chce také, aby Polsko převzalo zodpovědnost za náhrady za škody, které by Česku kvůli pokračování těžby pravděpodobně vznikly.

Koncem září česká strana podala podnět k Evropské komisi kvůli rozšiřování dolu Turów. Je přesvědčená, že Polsko v souvislosti s prodloužením a rozšířením povolení těžební činnosti nesplnilo povinnosti vyplývající ze čtyř evropských směrnic i přímo ze Smlouvy o Evropské unii.

Polský důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam chce těžit do roku 2044. Důl by se měl rozšířit až na 30 kilometrů čtverečních, Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů pod úrovní okolního terénu. Polské úřady v březnu přes námitky sousedů o šest let prodloužily společnosti PGE koncesi na těžbu, která by jinak v dubnu skončila.