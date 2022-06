Chorvatsko zaznamenalo první případ opičích neštovic

Záhřebská nemocnice pro infekční onemocnění v noci na dnešek oznámila, že muž má mírné příznaky, nebyl hospitalizován a momentálně se nachází v domácí izolaci.

První případy opičích neštovic se mimo země jejich běžného výskytu začaly objevovat v polovině května. Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) zatím potvrdilo přes 3300 případů této choroby ve více než 40 zemích.

Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že přes 80 procent případů opičích neštovic v nynější vlně epidemie připadá na Evropu, infekce se ale rozšířila také do Severní a Jižní Ameriky či Austrálie. WHO registruje zatím jedno úmrtí. Nemoc se objevila rovněž v Česku.

Opičí neštovice byly poprvé zaznamenány v Konžské demokratické republice v 70. letech minulého století a donedávna se vyskytovaly hlavně v částech střední a západní Afriky. Mezi příznaky onemocnění patří horečka, bolesti hlavy a kožní vyrážka, která se obvykle objeví nejprve na obličeji a pak se šíří po zbytku těla.