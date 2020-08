Covid ve Francii: Podle premiéra není důvod k panice, veřejnost vyzval k zodpovědnosti

"Nikdy jsem si nemyslel, že by stát měl dělat všechno," řekl Castex, jehož vláda se dnes sešla poprvé po letní přestávce. Zodpovědnost za boj proti koronaviru podle něj musí stát sdílet s občany.

Ve Francii se koronavirem nakazilo podle úterních údajů 248.158 lidí. S covidem-19 jich 30.544 zemřelo. V posledních týdnech se ve Francii stejně jako v řadě dalších evropských zemí včetně Česka denní počet nových případů zvyšuje.

Podle Castexe ale není důvod k panice, neboť situace není taková "jako v březnu či dubnu", kdy byla v zemi epidemie na vrcholu. "Vidíte ale, že se něco děje," dodal.

Podle odborného poradce francouzské vlády Jeana-Françoise Delfraissyho, kterého dnes citovala agentura Reuters, by druhá vlna šíření koronaviru mohla Francii postihnout v listopadu.

Několik dní před začátkem školního roku premiér Castex odmítl možnost, že by stát mohl školákům poskytovat roušky zdarma. Podle něj takové opatření nepřijala "žádná země světa". "Nebudeme roušky platit rodinám, které to vůbec nepotřebují," uvedl. Nechat si předepsat ústenky od lékaře budou moci jen lidé s chatrným zdravím a zdarma je dostanou také sociálně slabší rodiny. Roušky budou muset nosit ve francouzských školách žáci zhruba od 11 let.

Příští čtvrtek vláda představí podle Castexe plán na obnovu francouzského hospodářství. V programu má být k dispozici 100 miliard eur (2,6 bilionu Kč).