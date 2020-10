Další dezinformace padla. První vlna covidu zvýšila počet mrtvých

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Země Evropské unie zaregistrovaly od března do konce června bezmála o 170.000 více mrtvých, než činí průměr předchozích čtyř let. V pondělí o tom informoval evropský statistický úřad Eurostat. Nejvyšší počet nadprůměrných úmrtí evropské země zaznamenaly na konci března a na začátku dubna. V České republice byl nadprůměrný počet úmrtí zaznamenán od poloviny března do konce dubna a pak v červnu.