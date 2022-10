EU chce místo zvláštního tribunálu připojení Ukrajiny k ICC

Unijní ministři spravedlnosti dnes projednávali vývoj ve vyšetřování válečných zločinů, z nichž jsou podezírány ruské síly. Dělo se tak na pozadí nového volání po vytvoření zvláštního tribunálu, který by soudil pachatele těchto zločinů. Tyto výzvy přichází například z Evropského parlamentu, ale také z Kyjeva.

Podle Blažka ale dnes ministři spravedlnosti přímo o tomto bodu nejednali. "Ten důvod je jednoduchý: Protože zatím neexistuje žádná společná pozice Rady EU a teď v této fázi se musíme soustředit na vyšetřování a stíhání zločinů pod jurisdikcí Mezinárodního trestního soudu," řekl na tiskové konferenci.

"Chceme maximálně využít veškeré existující nástroje," doplnil eurokomisař Reynders. Ten se tento týden vrátil z Kyjeva a uvedl, že tam znovu apeloval na to, aby Ukrajina ratifikovala takzvaný Římský statut a připojila se tak k ICC. Podle Reynderse jsou ukrajinské politické orgány tomuto postupu nakloněné, jistý odpor ale dává najevo armáda.

Mezinárodní trestní soud sídlící v Haagu je jednou ze stran zapojených do shromažďování důkazů o válečných zločinech, stejně jako 14 států EU, které spustily vlastní vyšetřování. Součástí rozsáhlého úsilí je také OSN, jejíž vyšetřovací komise v září konstatovala, že na Ukrajině po ruské invazi docházelo i ke znásilňování a mučení dětí. Ukrajinské úřady se v této souvislosti zabývají desetitisíci případů.

Reynders dnes naznačil, že ICC by před koncem roku mohl otevřít první procesy. "Podle mých informací by se pravděpodobně do konce roku mohly na stole trestního soudu objevit první případy," řekl. Zdůraznil však, že stíhání pachatelů válečných zločinů spách