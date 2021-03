EU řeší, zda neschválené vakcíny umožní lidem cestovat

Mnoho zejména jihoevropských států, které spoléhají na letní návrat turistů, volá po tom, aby EU co nejdříve připravila kritéria pro jednotné digitální osvědčení, na jehož základě budou moci lidé očkovaní proti covidu-19 bez testů, karantén či dalších podmínek cestovat mezi unijními zeměmi. Brusel hodlá návrh parametrů certifikátu, který se kvůli nejednotnému pohledu zemí na jeho využití zdráhá nazývat pasem, představit příští středu.

"Chceme vytvořit digitální certifikát, v němž bude zaznamenán negativní PCR test, důkaz o tom, že máte protilátky, nebo že jste očkován vakcínou schválenou EMA," řekla dnes několika evropským médiím komisařka pro vnitřní záležitosti Johanssonová.

To by znamenalo, že by volnou cestu po Evropě měli bez testů či protilátek pouze lidé, kteří budou očkováni jednou ze čtyř dosud schválených vakcín vyráběných firmami Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson. Například Maďarsko však již začalo své obyvatele očkovat vakcínami čínské firmy Sinopharm a ruskou látkou Sputnik V. EMA začala ruskou vakcínu posuzovat minulý týden v průběžném hodnocení, které obvykle trvá několik měsíců. Čínská společnost o hodnocení ještě ani nepožádala.

O nasazení neautorizovaných vakcín se vede debata také v Česku či na Slovensku, které již Sputnik V nakoupilo.

Maďarští politici usilují, aby certifikát uznával i dosud neschválené látky, jinak by se země mohla postavit proti jeho zavedení.

Nejmenovaný činitel komise začátkem tohoto týdne agentuře Bloomberg řekl, že osvědčení bude zahrnovat i vakcíny, které byly nouzově schválené úřady jednotlivých států. Podle dnešních informací agentury Reuters současný návrh obsahuje větu, že členské země mohou podle svého uvážení v rámci certifikátu uznávat i tyto vakcíny. Právě o podobu tohoto bodu, která se do konečného návrhu může změnit, se podle informací ČTK vedou v komisi debaty. Některé země v čele s Francií jsou proti tomu, aby EU vakcíny bez společné autorizace uznávala, a proto hrozí, že se o podobě osvědčení povedou dlouhé debaty.

Komise chce do středy doladit i další potenciálně sporné detaily, například jak co nejlépe zajistit, aby certifikát nediskriminoval lidi, kteří se nemohou nebo nechtějí očkovat.

Některé země jako Řecko či Rakousko již oznámily, že plánují zavést vlastní osvědčení pro vstup na své území, a pokud by se unie neshodla na jednotném certifikátu, mohou v letní sezóně platit v každé zemi jiné podmínky.