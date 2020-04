Evropská komise podpoří kurzarbeit 100 miliardami eur, uvolní další peníze

EK chce také rozšířit už vytvořený krizový investiční fond o další peníze určené na kohezní politiku. Hodlá také nabídnout zemědělcům pružnější čerpání peněz z fondů společné zemědělské politiky.

"Každé dostupné euro v rozpočtu EU bude využito na řešení koronavirové krize. Všechna pravidla budou uvolněna, aby umožnila rychlý a efektivní tok peněz," prohlásila dnes předsedkyně komise Ursula von der Leyenová, která nový balíček opatření představila.

