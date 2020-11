Evropská komise schválila české státní příspěvky na nájemné pro firmy

Česká vláda bude moci po souhlasu Bruselu uhradit firmám zasaženým covidovými uzávěrami ekonomiky až polovinu nájmů za červenec, srpen a září. Maximální výše příspěvku může v souladu s unijními pravidly činit 800.000 eur (asi 21 milionů Kč).

Evropská komise dospěla k závěru, že pomoc poskytnutá soukromým firmám je "nutný, odpovídající a vyvážený" prostředek ke zmírnění tvrdých dopadů omezení na českou ekonomiku.

🆕 Komise schválila českou žádost o státní podporu ve výši 3 miliardy korun pro druhou výzvu programu COVID – Nájemné.#EUStateAid https://t.co/9TAAJUE4MI — Evropská komise v ČR (@ZEK_Praha) November 3, 2020

České ministerstvo průmyslu a obchodu ke dnešku podle své mluvčí eviduje žádosti za 1,2 miliardy korun. Podnikatelé mohou o příspěvky žádat až do 21. ledna. Program by v souladu s podmínkami EK měl běžet do konce června.

Komise pravidla pro státní pomoc v rámci série koronavirových opatření uvolnila na jaře s cílem pomoci financovat zdravotnictví a firmy nejvíce zasažené krizí. Státy od té doby mohou soukromému sektoru finančně pomáhat způsobem, který za běžných podmínek není povolený.

Brusel už takto schválil stovky žádostí členských zemí. Česku již komise povolila například přispět na vyplácení mezd, pomoci uhradit ztráty ubytovacích zařízení či kulturních podniků nebo podpořit exportéry.