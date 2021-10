Evropský soud udělil Polsku pokutu milion eur denně

Spor o kárný režim polských soudců je součástí širší pře o polskou justiční reformu, jejíž části podle unijní justice ohrožují nezávislost soudnictví v zemi. Pokutu by země měla platit až do doby, kdy se zcela podřídí příkazu soudu a sporný orgán přestane fungovat. Náměstek polského ministra spravedlnosti označil rozhodnutí soudu za uzurpaci a vydírání.

Nejvyšší soudní instance EU v červenci konstatovala, že disciplinární komora, která rozhoduje o postavení soudců a prokurátorů, jejich trestním stíhání a případném uvalení vazby, není v souladu s unijním právem. Polská vláda následně oznámila, že činnost orgánu ukončí. Evropská komise však v září konstatovala, že komora nadále pokračuje v projednávání dříve zahájených případů. Unijní exekutiva proto soud požádala o udělení pokuty.

"Soudní dvůr EU zcela přehlíží a ignoruje polskou ústavu i nálezy (polského) ústavního soudu. Zasahuje mimo své promoci a zneužívá peněžních trestů a předběžných opatření. Je to další etapa operací, které mají Polsko zbavit vlivu na zřízení našeho státu. Je to uzurpace a vydírání," zareagoval podle listu Gazeta Wyborcza na rozhodnutí unijního soudu náměstek ministra spravedlnosti Sebastian Kaleta.

"Milion eur pokuty denně za to, že nebyla zlikvidována disciplinární komora nejvyššího soudu. Milion! Kdo to zaplatí? (Ministr spravedlnosti Zbigniew) Ziobro? (Předseda vládní strany Jaroslaw) Kaczyński? (Premiér Mateusz) Morawiecki? Ne. Zaplatíte to vy (Poláci). Tolik nás stojí hybridní válka vládní strany s Evropskou unií," okomentoval rozhodnutí opoziční levicový poslanec Krzysztof Śmiszek.

Dnešní rozhodnutí je dalším prohloubením pře mezi unijními institucemi a Varšavou. Polský ústavní soud začátkem října zpochybnil nadřazenost práva EU nad polskou ústavou, což kritizovala polská opozice i řada unijních zemí. Polská nacionálně-konzervativní vláda tvrdí, že EK překračuje své pravomoci, když chce kvůli sporu blokovat zemi fondy EU.

Polsko dostalo jinou pokutu půl milionu eur denně již před měsícem za to, že nepřerušilo práce v hnědouhelném dole Turów, proti jehož rozšíření podalo žalobu Česko. Varšava však pokutu neplatí. Komise má podle unijních činitelů možnost částky odpovídající výši pokuty Polsku odebrat například na jeho podílu ze strukturálních fondů.