Exmilenka bývalého španělské krále: Miliony eur mi dal z lásky

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Bývalý španělský král Juan Carlos I. (82), který se nedávno odstěhoval ze země, zatím do Spojených arabských emirátů, měl podle jeho někdejší milenky Corinny Larsenové nejspíš "stovky" účtů v cizině. Larsenová to uvedla v dnes zveřejněném rozhovoru s BBC. V něm také tvrdí, že 65 milionů eur (téměř 1,7 miliardy Kč) jí v roce 2012 poslal král na švýcarské konto z lásky. Původ peněz, které mohly podle spekulací tisku být odměnou za ovlivnění zakázky v Saúdské Arábii, nekomentovala. "To nechám na švýcarském prokurátorovi," uvedla Larsenová, která čelí v jiné kauze vyšetřování kvůli podezření z korupce.