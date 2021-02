Francie omezila lety mimo EU. Lidé musejí prokázat důvod k odletu

Posouzení, zda mají pasažéři letadel směřujících do zemí mimo EU pro cestu dostatečně pádný důvod, má na letištích na starosti pohraniční policie. I když kontrola dokladů při vstupu do tranzitní zóny by v běžném případě zabrala jen desítky sekund, nyní může vyhodnocení každého případu trvat pět až deset minut. Automatizovaná kontrolní stanoviště jsou mimo provoz. V důsledku zpřísněných opatření se například na letišti Charlese de Gaulla před vstupem do tranzitní zóny tvořily dopoledne fronty.

U kontrolního stanoviště na terminálu 2E na letišti Charlese de Gaulla vládl ráno sice klid, ale mezi cestujícími byla patrná nervozita. Kolem osmi hodin se už asi 20 z nich setkalo se zamítnutím.

Mezi neúspěšnými byl zprvu také Malijec, který se reportérům představil jen svým příjmením Touré. "Uvedl jsem jako důvod, že moje matka je nemocná, ale oni mi řekli, že potřebuji potvrzení," uvedl muž. Když mu ale o několik minut později přišla na WhatsApp nekvalitní fotografie potvrzení od ošetřujícího lékaře jeho matky, zkusil štěstí u kontroly znovu a tentokrát se mu podařilo projít.

"Smyslem je omezit zpáteční lety z cizích zemí," sdělil agentuře AFP Julien Gentile, který je šéfem francouzské pohraniční policie (PAF) na pařížských letištích Charlese de Gaulla a Bourget. "Pokud jedete navštívit hrob někoho, kdo neumřel nedávno, tak se to sice může zdát kruté, ale neodjedete," zdůraznila šéfka pohraniční kontroly Cécile Aerdemanová.

Francie, která má zhruba 67 milionů obyvatel, v poslední době hlásí kolem 20.000 nových případů koronavirových infekcí denně. Po nákaze koronavirem tam zemřelo přes 75.000 lidí. Francouzská vláda doufá, že se vyhne třetí celoplošné uzávěře.