Francie si připomněla oběti útoku na redakci Charlie Hebdo

Oběti útoků radikálních islamistů z ledna 2015 dnes uctila minutou ticha a položením věnců dvacítka osob, včetně vydavatele týdeníku Charlie Hebdo a karikaturisty Laurenta Sourisseaua, francouzského ministra vnitra Géralda Darmanina, starostky Paříže Anny Hidalgové, bývalého prezidenta Françoise Hollanda a náboženských představitelů. Na pietě zazněla také francouzská hymna.

Účastníci průvodu, jehož velikost byla letos omezena zejména kvůli epidemii covidu-19, se nejprve shromáždili u starého sídla redakce týdeníku, kde před šesti lety dva bratři Kouachiovi zavraždili 11 lidí. Průvod se pak vydal na místo, kde dva útočníci usmrtili dvanáctou oběť, policistu Ahmeda Merabeta. Pieta byla završena před obchodem Hyper Cacher, kde rukou třetího útočníka Amédyho Coulibalyho zemřeli následující den další čtyři lidé - zaměstnanec obchodu a tři zákazníci. Coulibaly kromě toho připravil o život i policistku na jižním předměstí Paříže Montrouge.

V procesu, který ve Francii začal loni v září, bylo obžalováno 14 údajných spolupachatelů, z nichž tři jsou na útěku. Hlavního obžalovaného Aliho Rizu Polata poslal soud na 30 let do vězení. Třicetiletý trest za významný podíl na plánování útoků dostala také Coulibalyho partnerka Hayat Boumeddieneová. Byla však souzena v nepřítomnosti, neboť s dalšími dvěma obviněnými několik dnů před útokem odcestovala do Sýrie či Iráku. Trojici útočníků, bratry Kouachiovy a Amédyho Coulibalyho, policisté zastřelili.

Útokem na Charlie Hebdo začala ve Francii série atentátů, která stála život více než 250 lidí. Nová adresa týdeníku je utajovaná a časopis vynakládá ročně nemalé částky na ochranu.