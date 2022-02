Heger: Dneškem se svět změnil. Podle Dudy je Ukrajina oběť brutálního útoku

Nad polskou pohraniční obcí Medyka se podle agentury Reuters rozezněly sirény a zástupce ministerstva zahraničí oznámil, že Polsko začne otevírat přijímací centra pro uprchlíky z Ukrajiny. Ministerstvo obrany ohlásilo zvýšení pohotovosti části armády. Slovenský premiér Eduard Heger uvedl, že svět bude ode dneška jiný. Maďarský premiér Viktor Orbán Rusko za útok na Ukrajinu odsoudil.

"Spolupracujeme s našimi spojenci z NATO a Evropské unie, společně odpovíme na brutální ruskou agresi a nenecháme Ukrajinu bez podpory," napsal dnes Duda na twitteru.

Polské ministerstvo zahraničí vyzvalo všechny Poláky, kteří jsou nyní na Ukrajině, k okamžitému návratu. Mají se zaregistrovat do elektronického systému ministerstva a sledovat informace. Systém umožňuje úřadu kontaktovat všechny zaregistrované a poskytnout případnou pomoc. Vládní mluvčí sdělil, že polská diplomatická mise na Ukrajině zůstane otevřená "tak dlouho, jak to bude možné".

Nad obcí Medyka se dopoledne rozezněly sirény. Tamním hraničním přechodem do Polska odcházejí lidé z Ukrajiny.

Náměstek polského ministra zahraničí Pawel Szefernaker řekl, že "v příštích hodinách se začnou otevírat přijímací centra pro uprchlíky". V první fázi jich bude u hranice osm a budou poskytovat jídlo, zdravotní pomoc a informace.

Polský premiér Mateusz Morawiecki uvedl, že Evropská unie by měla přijmout "nejtvrdší možné sankce proti Rusku". Dodal, že podpora Ukrajiny musí být "skutečná". Dnes večer se v Bruselu koná mimořádný summit sedmadvacítky.

Ministerstvo obrany v prohlášení informovalo o zvýšení pohotovosti pro obranné i operační složky armády. "Polské vojenské síly budou reagovat podle situace," uvádí se v prohlášení, podle nějž je ministr obrany Mariusz Blaszcak v kontaktu s velením spojeneckých armád.

Americký velvyslanec v Polsku Mark Brzezinski prohlásil, že Polsko je jako člen NATO v bezpečí a Amerika stojí při něm. V rozhovoru s televizí TVN24 řekl, že v Polsku je 10.000 amerických vojáků a "všichni v polských základnách jsou připraveni na jakýkoli scénář". Zmínil se rovněž o tom, co řekl americký ministr obrany Lloyd Austin, totiž že Rusko má v aktivní službě 200.000 vojáků a pod NATO spadají dva miliony vojáků včetně nejnovějších zbraní. "Jak to mezi NATO a Ruskem skončí? To ví každý," prohlásil.

Dnes ráno se kvůli ruskému útoku na Ukrajinu sešel polský vládní výbor pro národní bezpečnost a obranu. V jeho čele stojí vicepremiér a předseda nejsilnější polské politické strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczyński.

Šéf slovenské vlády na facebooku uvedl, že "Rusko zaútočilo na slabšího, jehož jediným proviněním je to, že chtěl žít mírumilovně podle svých představ jako jiné svrchované národy".

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó na svém facebookovém profilu napsal, že "válka je ten nejhorší scénář a že úkolem je nyní jako vždy zajistit bezpečnost maďarského lidu". Orbán patří mezi největší stoupence Vladimira Putina v Evropské unii, šéf Kremlu ho naposledy přijal začátkem tohoto měsíce.

Orbán sám po dnešní schůzi bezpečnostní rady ruský útok na Ukrajinu odsoudil. "Spolu s našimi spojenci v EU a NATO ruský vojenský útok odsuzujeme," řekl s tím, že Maďarsko se do bojů nezapojí a bezpečnost Maďarů je nejdůležitější. Řekl ale také, že Maďarsko poskytne Ukrajině humanitární pomoc a je připraveno přijmout prchající.

Maďarský ministr obrany Tibor Benkö ve středu řekl, že se Maďarsko musí připravit přijmout v případě potřeby tisíce uprchlíků.

Ruský prezident Vladimir Putin dnes nad ránem SEČ oznámil, že dal svolení ke speciální vojenské operaci na ukrajinském Donbasu. Ve středu ho lídři východoukrajinské separatistické Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky požádali, aby jim pomohl odvrátit "agresi ze strany ukrajinské armády".