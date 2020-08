Heiko Maas přijel do Bratislavy. Ocenil touhu po svobodě v Bělorusku i někdejší ČSSR

"Touha po svobodě a dobrém životě je základní potřebou mnoha lidí," řekl Maas. "To platí i dnes pro lidi v Bělorusku, kteří požadují změny ve své zemi," citovala německého sociálního demokrata agentura DPA.

Excellent meeting with 🇩🇪 minister @HeikoMaas. Targeting projects of bilateral cooperation, economic recovery, @EU2020DE, challenges for the EU afte COVID-19 crisis, situation in #Belarus and transatlantic relations. 🇸🇰 and 🇩🇪 are strategic partners. pic.twitter.com/umT76hdOZb