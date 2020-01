Pokračující jednání o brexitu - Von der Leyenová míří za Johnsonem do Británie

Vystoupení Spojeného království z Evropské unie se kvapem blíží. Od prosincových všeobecných voleb, ve kterých vládnoucí konzervativci zvítězili s jasnou většinou, je zřejmé, že se bude Johnson snažit zemi z unijních struktur vyvázat k 31. lednu. Tento termín stále hodlá dodržet, do té doby však musí dojít ke schválení prováděcího zákona k brexitu v obou komorách britského parlamentu. Následně bude potřeba zajistit budoucí obchodní dohodu mezi Británií a EU.

Dosažení dohody zajišťující obchod mezi dvěma entitami chce britský premiér dosáhnout do konce tohoto roku, tedy do konce tzv. přechodného období. Přechodné období má sloužit ke snadnější tranzici a vyvázání země z unijního bloku, do konce roku 2020 tak bude stále mezi bloky probíhat volný obchod a Spojené království bude stále pod jurisdikcí EU. V průběhu přechodného období může Británie zahájit rozhovory také s dalšími partnery, například se Spojenými státy nebo Austrálií.

Boris Johnson upozornil na skutečnost, že přechodné období nehodlá v žádném případě dále odkládat. Mnozí unijní státníci, ale i britští opoziční či dokonce někteří konzervativní politici, se však obávají, že nebude možné takto komplexní dohody dosáhnout za pouhých jedenáct měsíců.

Michel Barnier, zástupce Evropské unie v brexitových vyjednáváních, je toho názoru, že žádná takto komplexní obchodní dohoda nemůže být vyjednána v časovém období kratším než rok. V takto dlouhé periodě je podle něj možné vyjednat pouze ten nejzákladnější rámec, který stanoví „životní minimum“ pro vzájemné budoucí vztahy. Na základě tohoto rámce pak budou rozhovory pokračovat.

Mluvčí Evropské komise pro britský deník The Guardian uvedl, že „se dnešní jednání odehrávají ve velice speciální moment, a to sice ve fázi, kdy ve Spojeném království dochází k ratifikaci a transpozici brexitové dohody, a ne fázi vzájemných obchodních rozhovorů.“ Dnešní setkání se tedy bude týkat především britského odchodu z EU jako takového a toho, co nadcházející rok do vzájemných vyjednávání a vztahů přinese.