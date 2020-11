Itálie má za den téměř 30 tisíc nakažených, budou nové restrikce. Rekord hlásí i Řecko

V sobotu úřady hlásily téměř 32.000 infikovaných, což byl rekordní počet za jediný den. Dnes se bilance zhruba o 2000 případů snížila, podle vlády je ale přesto zřejmé, že ke zpomalení epidemie bude potřeba přijmout další opatření. Premiér Giuseppe Conte je má v pondělí představit členům obou komor parlamentu a pak vyhlásit prostřednictvím dekretu, uvedla dnes italská média.

Spekuluje se, že vláda by například mohla nařídit karanténu v nejzasaženějších městech či regionech, mezi něž patří teď například Lombardie, ale i Janov či Neapol. "Máme 48 hodin na to, abychom se pokusili prosadit zpřísnění. V pohybu je stále příliš velké množství lidí," řekl ministr Speranza pro list Corriere della Sera. On pondělí jsou v celé zemi zavřená kina a divadla, restaurace musejí zavírat už v 18:00.

Itálie s 60 miliony obyvatel dosud zaregistrovala přes 700.000 lidí nakažených novým koronavirem, více než 38.800 infikovaných zemřelo. Zatímco v jarní vlně pandemie se virus SARS-CoV-2 šířil zejména na severu země, teď se s ním potýkají i regiony na jihu. Nejkritičtější situaci zažívá Lombardie, kde za uplynulý den přibylo přes 8000 nakažených, téměř 4000 nových případů však bylo i v Kampánii a přes 2000 rovněž v Toskánsku, Laziu, Emilii-Romagne, Benátsku a v Piemontu.

V Řecku za uplynulý den přibylo 2056 případů nákazy, uvedl list Kathimerini. Celkem se tam nakazilo téměř 40.000 lidí a 626 jich s covidem zemřelo.