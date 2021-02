Itálie opatření přijatá kvůli koronaviru do Velikonoc asi neuvolní

Podle agentury ANSA by vláda mohla v pondělí vyhlásit nový dekret s pravidly platnými od 6. března do 6. dubna. Kabinet debatuje o tom, zda o Velikonocích zavést, podobně jako o Vánocích, přísnější plošná pravidla. V Itálii nyní platí opatření na regionální úrovni podle epidemické situace na konkrétním území. To by v období do Velikonoc měl zachovat i nový dekret.

Proti přísným opatřením o Velikonocích dnes vystoupil vůdce Ligy Matteo Salvini. "Odmítám pomyslet na další týdny či dokonce měsíce strachu a uzávěry," uvedl Salvini s tím, že přísná opatření mají být zavedena jen v oblastech, kde se projeví ohnisko nákazy. S tím ale nesouhlasí Salviniho koaliční partneři.

V koalici se také rozhořel spor o otevírací době restaurací v oblastech s mírnou přítomností nákazy. V těchto regionech musí gastronomické provozy zavřít v 18 hodin, Liga by jim chtěla umožnit mít otevřeno i večer. Ostatní vládní strany se ale k požadavku staví spíše rezervovaně.

S rozvolněním jiných opatřením před Velikonocemi nová vláda příliš nepočítá. "Současná epidemická situace neumožňuje rozvolnit opatření," prohlásil v Senátu ve středu ministr zdravotnictví Roberto Speranza.

Ministr tvrdí, že ve čtvrtině italských regionů je kapacita lůžek intenzivní péče na kritické úrovni. Podle výzkumníků a statistiků reprodukční číslo stoupá nejrychleji od konce října. Velké obavy panují z nových a nakažlivějších mutací viru, jejichž silný výskyt potvrdily analýzy odpadních vod.

Situace je znovu vážná v Lombardii, která byla před rokem jedním z největších ohnisek koronaviru v Evropě. Nejvíce zasažená je provincie Bresciä, kde žije zhruba 1,3 milionu lidí. Počet nově nakažených za posledních sedm dní na 100.000 obyvatel míří ke 400 a na provincii připadá každé desáté úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19 v Itálii. Těch bylo v celé zemi za předchozích 24 hodin 308.

V šedesátimilionové Itálii se dosud potvrdilo na 2,87 milionu případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2, z toho bezmála 97.000 lidí v souvislosti s nemocí covid-19 zemřelo. V počtu takových úmrtí je Itálie podle americké Univerzity Johnse Hopkinse šestá na světě.