Itálie vpustí do přístavu loď s 363 utečenci

Loď s 363 běženci žádala Itálii a Maltu o udělení místa k přistání od neděle. V pondělí posádka předala 70 migrantů italské pobřežní hlídce, protože se již nevešli na palubu lodi. Sea Watch poskytla minulý týden pomoc šesti plavidlům s utečenci. Zhruba třetinu migrantů údajně tvoří neplnoleté osoby bez doprovodu.

Německá organizace dnes rovněž sdělila, že v úterý správní soud v Palermu vyhověl její žádosti a odblokoval další z jejích lodí. Ta byla zabavena italskými úřady, protože nesplňovala podmínky pro přepravu vysokého počtu lidí, a kotvila v přístavu šest měsíců. Zabavení lodě bylo soudem zrušeno alespoň do té doby, než o případu rozhodne Soudní dvůr Evropské unie.

Podle statistik Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) počet vstupů běženců do Itálie přes Středozemní moře se v prvních dvou měsících letošního roku zdvojnásobil na bezmála 5000 lidí. Nárůst připadá především na únor. Celkový počet utečenců, kteří vstoupili do států Evropské unie přes Středozemní moře, se ale v lednu a únoru meziročně snížil o zhruba deset procent na cirka 11.000 osob. Přes 230 lidí zahynulo či je pohřešováno při snaze se dopravit do Evropy