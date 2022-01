Itálie zavedla částečný lockdown pro neočkované

Tato povinnost platí zatím do konce března, kdy má skončit v zemi nouzový stav, který ale může být v případě špatné epidemické situace prodloužen. Superzelený pas potvrzuje očkování proti covidu-19 či prodělání této nemoci v předchozím půlroce.

Každý třicátý obyvatel Itálie je nakažený koronavirem. Počet lidí s aktivní koronavirovou infekcí dnes překročil hranici dvou milionů, když dnes úřady ohlásily přes 100.000 nových nakažených za posledních 24 hodin. Růst počtů případů odborníci přisuzují nové variantě omikron. V pondělí je údaj většinou nejnižší za celý týden, protože se v neděli málo testuje. Tlak na nemocnice roste zatím mírně - nakažení pacienti v pondělí leželi na čtvrtině nemocničních lůžek a obsadili 17 procentech míst na jednotkách intenzivní péče. Úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19 bylo za posledních 24 hodin 227.

Italská vláda se novým opatřením snaží přimět lidi k očkování proti covidu-19, které má v této šedesátimilionové zemi prozatím 75 procent obyvatel. Třetí dávku jich má asi 38 procent. "Nesmíme ztratit ze zřetele, že velká část problémů, kterým dnes čelíme, se odvíjí od toho, že máme (ve společnosti) nenaočkované lidi," uvedl dnes premiér Mario Draghi. Zdůraznil, že cílem nových opatření je nedopustit další plošné uzávěry a udržet ve školách prezenční výuku.

Dvě úrovně covidových certifikátů zavedli v Itálii loni v prosinci a vláda postupně rozšiřovala aktivity, kam lze jen se superzeleným pasem. Do neděle byl tento certifikát potřeba například pro vstup do vnitřních prostor restaurací, kin či divadel. Jinde, například ve veřejné dopravě či na pracovišti, stačil takzvaný zelený pas, potvrzující negativní test na koronavirus SARS-CoV-2. Od 15. února bude pro lidi žijící v Itálii ve věku od 50 let covidový certifikát potvrzující očkování proti covidu-19 či prodělaní této nemoci nutný i na pracovišti.

Ode dneška je vyšší úroveň takzvaných covidových pasů nutná téměř všude, s výjimkou obchodů či základních služeb. Potřebují ho lidé při cestách vlakem, autobusem, metrem, pro ubytování v hotelu, na veletrhy, do heren, bazénů, posiloven i pro posezení na zahrádkách restaurací, kde ho zatím potřebovali jen uvnitř. Tato povinnost platí v celé Itálii, bez ohledu na barevné stupně, jimiž vláda označuje úroveň epidemické situace.

Televize SkyTg24 dnes informovala o prvním pasažérovi, který ráno dostal pokutu na římském nádraží, když chtěl jet autobusem a neměl příslušný covidový certifikát. Devětatřicetiletý muž dostal od místní policie pokutu 400 eur (asi 9800 Kč), pokud ji zaplatí do dvou dnů, bude činit 280 eur (asi 6800 Kč). Ve veřejné dopravě jsou rovněž povinné respirátory, za jejichž nenošení hrozí pokuta 100 eur (2450 Kč).

Další zpřísnění opatření v Itálii začne platit 20. ledna, odkdy bude nutné se prokázat základním covidovým pasem u holiče nebo v kosmetických salonech. Od 1. února bude tento certifikát nutný i pro vstup na úřady, pošty, do bank či obchodů, které neprodávají zboží základní potřeby.