Itálii se daří přerozdělit více migrantů, přesto jde jen o desítky lidí

Již v září se Německo, Francie, Itálie a Malta dohodly na dočasném mechanismu přerozdělování migrantů zachráněných ve Středozemním moři, který má za cíl ukončit stav z minulých měsíců, kdy migranti nalodění humanitárními plavidly na jejich cestě na vratkých člunech z Libye do Evropy museli čekat dny i týdny, než se země EU dohodnou a Itálie či Malta jim povolí zakotvit.

Státy Evropské unie se nyní pokoušejí dohodnout systém dobrovolného přerozdělování zachráněných migrantů, který by sňal výhradní odpovědnost za tyto lidi z beder jihoevropských států, kam migranti nejčastěji směřují, tedy zejména z Řecka, Španělska a Itálie. V říjnu návrh Německa, Francie, Itálie a Malty podpořily další státy; Česká republika a rovněž Slovensko, Polsko a Maďarsko účast na takovém přerozdělování odmítly.

Předchozí italský kabinet a zejména někdejší ministr vnitra Matteo Salvini prosazovali tvrdou protiimigrační politiku a plavidla neziskových organizací do italských přístavů nepouštěli. Jak poznamenala agentura Reuters, nová ministryně vnitra Luciana Lamorgeseová není členkou žádné politické strany, pracuje na ministerstvu vnitra již 40 let a podařilo se jí zlepšit vztahy s ostatními evropskými státy.

"Evropské země dávají přednost současné vládě a ministryni vnitra před Salvinim, který je jen neustále obviňoval," uvedl analytik Gianfranco Pasquino z univerzity v Boloni.

Podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) letos do 22. listopadu do Evropy přes moře dorazilo 95.600 migrantů, což je asi o osm procent méně, než za stejné období loni. Během plavby přes Středozemní moře letos zemřelo 1091 lidí. Nejvíce běženců dorazilo do Řecka a Španělska (53.163, respektive 22.544), menší množství pak do Itálie, na Maltu a na Kypr. V italských uprchlických centrech se ale stále ještě nachází dalších 95.000 běženců, kteří do země dorazili již dříve.