Italský premiér se vyslovil pro povinné očkování proti covidu-19

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Italský premiér Mario Draghi se dnes vyslovil pro povinné očkování proti covidu-19. Stát by měl podle něj povinnost zavést, až Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) definitivně schválí covidové vakcíny. Italská vláda také pracuje na rozšíření používání covidových certifikátů, informovala agentura ANSA. Do konce září by mělo být podle představ Draghiho kabinetu naočkováno 80 procent lidí starších 12 let, kteří mohou vakcínu proti covidu-19 dostat.