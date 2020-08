Jedinečné kanceláře chrání před nákazou koronavirem. Najdete je v Londýně

Vize čínského miliardáře Xu Weipinga a jeho společnosti Advanced Business Parks (ABP) o budoucnosti kanceláří se zaměřila na samostatné jednotky o velikosti 3x3 metry, aby mohli být lidé chráněni před potenciální nákazou covid-19. Z dvaceti nově postavených kancelářských budov ve východním Londýně bude 2 000 jednotlivých kanceláří a zaměstnanci by zde měli mít k dispozici lednici, mikrovlnnou troubu, rychlovarnou konvici, stůl, dokonce také relaxační koutek nebo sprchu.

„Uvědomil jsem si, že možná se budeme muset připravit na skutečnost, že virus tu s námi bude ještě dlouho,“ uvedl Xu pro deník Guardian a dodal, že od začátku pandemie každý den strávil přemýšlením, jak vytvořit převážně bezpečné pracovní prostředí, ale také komfortní, aby lidé zůstávali déle v práci, čímž by se snížilo zatížení veřejné dopravy.

Společnost Advanced Business Parks se chce zaměřit na zákazníky, kteří se obávají návratu do kancelářského prostředí, protože podle Xu chtějí lidé v současné době hlavně individuální prostor. V „kostkách“ lidé mohou pracovat samostatně, ale přesto blízko sebe a bezpečně. „Úplně to změní kancelářské prostředí,“ míní Xu a dodává, že v samostatné kanceláři se bude nacházet multifunkční stěna, která obsahuje kávovar, lednici a dokonce i postel, kterou lze při práci schovat.

Xu předpokládá, že první zájemci se objeví na podzim letošního roku. Cena pronájmu multifunkční kanceláře se bude pohybovat do 1600 liber (asi 46 000 korun). Xu přiznal, že náklady na osobu jsou až o 50 % vyšší, než tomu bylo v tradiční kanceláři.

Anna Codrea-Radová, nezávislá novinářka v oblasti kultury a technologie, která dříve pracovala pro Guardian, se domnívá, že kanceláře, které Xu má v plánu vybudovat, jsou klíčem k tomu, aby pomohly k větší produktivitě zaměstnanců. „Současná doba je opravdu náročná, když se lidé snaží pracovat z domova, protože často nejsou doma sami, ale nevím na kolik je realistické, aby si lidé mohli dovolit takovou to cenu,“ řekla.

Xu uvedl, že většina kanceláří nebyla dosud zaměřena na člověka a po práci lidé odcházeli do parku nebo do hospody. Jeho nové kanceláře budou nabízet možnost, aby lidé mohli pracovat i přes noc, aniž by někoho rušili a vyhnuli se dojíždění. „V naší kanceláři budou chtít lidé zůstat,“ domnívá se Xu.