K Itálii dorazila loď s 250 zachráněnými migranty, přesunou se na karanténní plavidlo

Loď Open Arms zasahovala v úterý a ve středu při třech záchranných operacích u libyjského pobřeží. Ve středu se jí podařilo dostat na palubu 110 lidí z potopeného člunu, pět migrantů ale havárii nepřežilo a zemřel i šestiměsíční kojenec.

The #Mediterranean this morning: an inflatable dinghy carrying approximately 100 people sunk. Five of them died. Together with the #OpenArms team, we did all we could to rescue those who were on-board. All this happens just a few kilometres away from an indifferent Europe. pic.twitter.com/y7V06BwMSk